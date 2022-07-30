أزالت بلدية أم السلم الفرعية في محافظة جدة، تعديات على أراضٍ حكومية بمنطقة «الحرازات» على مساحة قدرت بـ45 ألف متر مربع، وذلك ضمن جهود حماية الأراضي الحكومية والمرافق العامة ومنع نشأة العشوائيات بأشكالها كافة.

وأوضح رئيس بلدية أم السلم الفرعية المهندس إبراهيم الفقيه أن البلدية أزالت إحداثات بعد أن تحققت الفرق الميدانية من عدم وجود أي مستمسكات شرعية لدى المعتدين، ما استوجب إزالة التعديات التي شملت أسواراً احتوت غرفاً ومستودعاً، إضافة لمبنى مسلح لغرض محلات تجارية، على مساحة قدرت بـ45 ألف متر مربع، مبيناً أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية حيال الموقع، وتجري متابعته لضمان عدم معاودة التعديات.