أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق السعودية كافة، وذلك للفترة من 1443/12/22 الموافق 2022/7/21 حتى 1443/12/28 الموافق 2022/7/27 عن ضبط 12,632 مخالفاً، منهم 7401 مخالف لنظام الإقامة، و3412 مخالفاً لنظام أمن الحدود، و1819 مخالفاً لنظام العمل.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل السعودية 233 شخصاً، 40% منهم يمنيو الجنسية، و49% إثيوبيو الجنسية، و11% من جنسيات أخرى، كما تم ضبط 35 شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج السعودية بطريقة غير نظامية، فيما تم ضبط 11 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

أما إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة فقد بلغ 57,102 وافد مخالف، منهم 53,952 رجلاً، و3150 امرأة، في حين تمت إحالة 45,409 مخالفين لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 3399 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 11,595 مخالفاً.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للسعودية أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في بقية مناطق السعودية.