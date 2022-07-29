تبدأ السعودية اعتبارا من غد (السبت) غرة محرم 1444، استقبال أول أفواج المعتمرين القادمين من الخارج مع بدء موسم العمرة للعام الجديد.

وشرعت شركات ومؤسسات العمرة في طباعة التأشيرات الخاصة بالمعتمرين، والتي ستكون مدتها ثلاثة أشهر (90 يوماً) لأول مرة، ضمن التنظيمات الجديدة لوزارة الحج والعمرة، التي ستتيح للمعتمر التنقل والتجوال في مناطق ومحافظات السعودية.

وأكد لـ«عكاظ» نائب رئيس اللجنة الوطنية لأنشطة الحج والعمرة هاني بن علي العميري جاهزية الشركات والمؤسسات المحلية لاستقبال معتمري الخارج في الموسم الجديد، والبالغ عددها أكثر من 500 شركة ومؤسسة سعودية مؤهلة تتشرف بتقديم خدمات المعتمرين، وأكثر من 2000 وكيل خارجي مؤهل من جميع دول العالم، معتمدين من قبل وزارة الحج والعمرة.

وأشار العميري إلى أن دور اللجنة يتمثل في التنسيق بين قطاع الحج والعمرة والجهات الحكومية، والرفع بالاقتراحات والتوصيات ومعالجة المشكلات لا سمح الله.