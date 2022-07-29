أعلنت المديرية العامة للجوازات، أن إصدار أو تجديد جواز السفر لمدة 5 سنوات فقط يكون للفئة العمرية مَن هم أقل من 21 عاما، وأن التجديد لمدة 10 سنوات يكون لمن أتم 21 عاما فأعلى.

وكشفت أن رسوم تجديد الجواز السعودي تبلغ 300 ريال لمدة خمس سنوات، و600 ريال لمدة 10 سنوات، مشددة على اشتراط خلو سجل المستفيد من المخالفات المرورية ليتمكن من إصدار أو تجديد جواز السفر.

وأكدت في حالة إصدار الجواز للمرة الأولى يتم الاستلام بعد 3 أيام عمل عبر البريد السعودي حسب العنوان الوطني المسجل لدى «أبشر»، كما يتم استلام جواز السفر المجدد بعد 3 أيام عمل من إتمام الإجراء، بمراجعة إدارة الجوازات في منطقة المستفيد، ويتطلب إحضار الجواز القديم والهوية الوطنية لتقديم الخدمة، كما يتطلب حجز موعد مسبق، ويمكن طلب إيصاله عبر البريد السعودي.

وأوضحت أنه يتم إصدار أو تجديد جواز السفر لمن بلغ 21 عاماً فأكثر عبر حسابه الشخصي في منصة «أبشر» الإلكترونية، فيما يتم إصدار جواز السفر للأطفال دون سن 12 سنة، من خلال الدخول لمنصة «أبشر - أفراد» http://absher.sa واختيار خدمات «أفراد الأسرة» ثم «خدمات» ثم اختيار «إصدار/تجديد جواز السفر السعودي»، وستظهر قائمة بمتطلبات الخدمة.