بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لملك المملكة المغربية محمد السادس، بمناسبة ذكرى توليه مهمات الحكم في بلاده.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لملك المغرب، ولحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لملك المملكة المغربية محمد السادس، بمناسبة ذكرى توليه مهمات الحكم في بلاده.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لملك المغرب، ولحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.