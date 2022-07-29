اجتمع ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في مقر إقامته، بالعاصمة الفرنسية باريس، اليوم، مع المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) السيدة أودري أزولاي.

وجرى خلال الاجتماع، استعراض المبادرات الثقافية السعودية والتعاون المتبادل مع اليونسكو وفرص تطويره.

حضر اللقاء، وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، ومندوب المملكة الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز آل مقرن، والمشرف العام للشؤون الثقافية والعلاقات الدولية بوزارة الثقافة راكان الطوق.

فيما حضر من اليونسكو كبير الإداريين السيد نيكولاس كاسيانيدس.