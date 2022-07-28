في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة التعليم بدء التقديم على أكثر من 11 ألف وظيفة تعليمية للبنين والبنات بنظام التعاقد في عدة تخصصات مختلفة وذلك عن طريق نظام جدارة التابع لوزارة الموارد البشرية والخدمة الاجتماعية، علمت «عكاظ» من مصادرها أن عناصر المفاضلة الأربعة التي تنتظر المتقدمين على هذه الوظائف هي: المعدل التراكمي للخريج، واجتياز اختبار كفايات المعلمين، والحصول بموجب ذلك على الرخصة المهنية، وأخيرا سنة وأقدمية التخرج.

وبناء على ما سبق سيقوم نظام جدارة بترتيب المتقدمين والمتقدمات بحسب أولوية أحقيتهم في الحصول على الوظيفة التعليمية التي تناسب تخصصهم الذي تقدموا إليه.

وأكدت وزارتا التعليم والموارد البشرية أن هذه المعايير تأتي من منطلق الشفافية وإتاحة الفرص لراغبي العمل، حيث يقوم الحاسب الآلي باحتساب الدرجة النهائية لكل طلب مكتمل للتقديم.

وأوضحت الوزارتان أنه سيتم تقسيم درجات المفاضلة بين المتقدمين على النحو التالي: 20 درجة للمعدل التراكمي للخريج، و60 درجة لاختبار الكفايات، و20 درج لأقدمية التخرج، مؤكدة أنه يشترط في اختبار الكفايات اجتياز الاختبار بشقيه التخصصي والعام، في حين ستحتسب درجة الأقدمية بناء على طرح عدد أيام تاريخ التخرج المدون من تاريخ نهاية التقديم وبحد أقصى عشر سنوات.