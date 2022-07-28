صرح المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول لمشاجرة بين عدد من الأشخاص، فقد تلقت الجهات الأمنية بلاغا عن تعرض مواطن لاعتداء من قبل شخصين، وتمت مباشرة البلاغ في حينه، وتبين من إجراءات الاستدلال أن المشاجرة بسبب خلاف على حادث مروري قبل 4 أشهر، وجرى القبض على المعتدين (رجلان وامرأة)، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.