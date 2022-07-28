أكد المتحدث باسم أمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني، عدم صحة الرسالة المتداولة حول إزالة عدد من الأحياء في العاصمة المقدسة.

وقال زيتوني لـ«عكاظ»: حسب ما أعلنته الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، فإن المواقع المؤكدة التي تم إعلان تطويرها وإزالتها من قبل الهيئة الملكية حتى تاريخه هي: حي النكاسة (يجري العمل فيه)، وحي الكدوة، وحي الزهور، سيبدأ العمل فيهما قريبا.

وشدد على ضرورة التثبت من المعلومات من مصادرها الرسمية قبل نشرها وتداولها، خصوصا في ما يتعلق بموضوع الإزالات، مشيرا إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي لا تعد مصادر معتمدة أو رسمية، لافتاً إلى أن هناك جهات رسمية تشرف على هذا الموضوع وتصدر البيانات الخاصة بها.

يذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي تداولت رسالة مفادها أنه ستتم إزالة سبعة أحياء جديدة هي (ريع ذاخر، وجرول، والمصافي، وريع بخش، والطندباوي والكنكارية، والهنداوية، والقشلة، وأم النبع) خلال العام القادم 1444 علاوة على الأحياء الثلاثة التي سبق أن أعلنتها الهيئة الملكية.