إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تمكّن الفريق الجراحي المختص من فصل التوأم السيامي اليمني «مودة ورحمة» أبناء عصماء ماجد محمد والانتهاء من العملية بنجاح.

صرح بذلك المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم السيامية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، مبدياً سعادته لبث بشرى تحقيق الإنجاز رقم 52 الذي يضاف إلى إنجازات السعودية، حيث تحقق خلال هذه العملية بالتحديد عدة إنجازات أولها إفاقة التوأم بعد العملية، حيث يحدث ذلك لأول مرة، إضافة إلى أنه لم يحتج التوأم إلى الدم وهو يحدث لأول مره كذلك، كما تم اختصار وقت العملية من 11 ساعة إلى 5 ساعات على أيدي 28 طبيباً وأخصائياً من الكوادر السعودية، مبيناً أن العملية جرت بيسر وسهولة في جميع مراحلها ولم تحدث أي مضاعفات والتوأم بصحة جيدة جداً.

ورفع الربيعة باسم الفريق الشكر والتقدير والعرفان إلى خادم الحرمين الشريفين وولي العهد على هذه المبادرة الإنسانية النبيلة، والدعم الكبير للقطاع الصحي والكوادر الطبية السعودية، مقدماً الشكر لزملائه أعضاء الفريق الطبي والجراحي على جهودهم الكبيرة وعطائهم المستمر.

وقدّم والد التوأم حذيفة بن عبدالله نعمان شكره وامتنانه الجزيل لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد على رعايتهما لمثل هذه الأعمال الإنسانية وقيام الفريق الطبي المختص بإجراء عملية فصل التوأم بنجاح، مشيداً بما تقوم به السعودية من أعمال إنسانية كبيرة، عاداً المملكة الوطن الثاني لجميع اليمنيين والأم الحاضنة لجميع أبناء الوطن العربي.