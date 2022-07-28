‏أكد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي في رده على سؤال «عكاظ» عن سبب استمرار بلدية مركز الواديين بمحافظة أحد رفيدة على الفئة (هـ)، أن تصنيف فئة البلدية لم يكن عائقاً للإبداع، والدليل ما شاهدناه من مُنتج يحمل الجودة والجاذبية. جاء ذلك خلال تفقده حاضنة الأُسر بساحة الندى بمركز الواديين، التي نفذتها البلدية ضمن المبادرات والبرامج التي تنفذها أمانة عسير وبلدياتها بالمنطقة، وذلك بهدف خدمة الباعة والأُسر المنتجة بما يضمن احتضانهم في مواقع محددة ومكتملة الخدمات.وأوضح أمين عسير أن هذه الجهود التي تقوم بها الأمانة وبلدياتها من خلال إنشاء حاضنات للأسر المنتجة تأتي في إطار استراتيجية وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لدعم مشاريع الشباب والشابات، مؤكداً أن الأمانة وكافة بلدياتها تبذل جهوداً حثيثة لدعم الأسر المنتجة من خلال تقديم التسهيلات وتوفير الخدمات وتخصيص مواقع متكاملة لمزاولة نشاطهم بما يعود عليهم بالنفع ويسهم في تطوير المشروعات الصغيرة. وأشاد بجهود بلدية الواديين من خلال تجهيزها موقعاً متكاملاً لاحتضان الأُسر المنتجة وتصميم الموقع بشكل يتناسب مع حاجات الأسر والزوار في وقت قياسي.