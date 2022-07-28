أعلنت وزارة الصحة اليوم (الخميس)، تسجيل 284 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما رصدت تعافي 528 حالة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في السعودية 809026 حالة، من بينها 5837 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 143 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 793944 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9245 حالة.

ونصحت «الصحة» الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فايروس كورونا.