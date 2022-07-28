أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن إجمالي مصروفات المنافع التأمينية بلغ أكثر من 30 مليار ريال خلال الربع الثاني من 2022، كما بلغ عدد المشتركين أكثر من 12 مليون مشترك بنهاية الربع الأول من 2022.وبيّنت المؤسسة تفصيلاً في إحصائيتها الربعية التي استعرضت بها أبرز الأرقام والإحصاءات خلال الربع الثاني من العام، حيث بلغ إجمالي عدد المنشآت المسجلة تراكمياً حتى نهاية الربع الثاني من 2022م أكثر من 888 ألف منشأة، وتجاوز عدد المنشآت المسجلة الجديدة لهذا الربع أكثر من 130 ألف منشأة، مع الإشارة إلى أن تسجيل المنشآت يتم بشكل استباقي دون الحاجة إلى تقديم الطلب من العميل.وأفادت أن تعويضات نظام التأمين ضد التعطل عن العمل «ساند» للمدة المشار إليها تجاوزت 210 ملايين ريال، كما تم صرف أكثر من 47 مليون ريال معاشات لفرع الأخطار المهنية.وحول أبرز الأرقام في الخدمات والقنوات الرقمية، أوضحت تخطي الخدمات المنفذة 9 ملايين معاملة منجزة إلكترونياً استفاد منها عملاء المؤسسة من أصحاب عمل وأفراد من خلال القنوات الرقمية المتعددة، فيما بلغ عدد المسجلين الجدد في الخدمات الإلكترونية أكثر من 500 مسجل جديد.