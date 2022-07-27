رأس محافظ جدة رئيس المجلس المحلي لتنمية وتطوير جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، في مقر المحافظة اليوم (الأربعاء)، اجتماع المجلس بحضور أعضاء المجلس.

واطلع خلال الاجتماع على عرض تضمن تشكيل لجان تنسيقية منبثقة عن المجلس المحلي، تضم لجنة أنسنة المدن والبنية التحتية، ولجنة جودة الحياة والاستثمار، ولجنة شؤون الأسرة والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى شرح عن مهام واختصاصات كل لجنة.

وناقش المجلس عدداً من الموضوعات المقترح دراستها والرفع بالنتائج.

وأكد محافظ جدة خلال الاجتماع أهمية تفعيل دور المجلس المحلي بالمحافظة، ليسهم في رفع مستوى وجودة الخدمات المقدمة، مشدّداً على أهمية التعاون والتكاتف بين الجهات المعنية وتسريع وتيرة العمل ورفع الأداء لتحقيق التطلعات.