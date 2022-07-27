أنهت أمانة عسير وبلدياتها، أعمال سفلتة وصيانة 420 ألف م2 من الطرق في مواقع متفرقة بمدن ومحافظات المنطقة، التي جاءت ضمن جهود الأمانة لتحسين الطرق ورفع كفاءتها بالمنطقة خلال الربع الثاني من العام الحالي. وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية في الأمانة وبلدياتها تبذل جهوداً كبيرة للارتقاء بكفاءة الطرق في مدن ومحافظات المنطقة؛ بهدف التطوير والتأهيل لتحقيق كفاءة طرق عالية، وذلك ضمن برنامج تطوير البنية التحتية للمدن. وجاءت أعمال الصيانة بهدف الارتقاء بكفاءة الطرق وتخفيف الازدحام المروري، وتحسين تجربة التنقل، والمشهد الحضري، ورفع مستوى السلامة المرورية.