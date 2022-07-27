بينما تحتاج تجمعات مياه الأمطار على الشوارع وخصوصاً الرئيسية منها لأنابيب لتصريفها؛ لإنهاء معاناة قائدي السيارات، وما تسببه من زحام مروري وتعطل مركبات، قامت أمانة عسير بمعالجة آثار التجمعات المائية، وذلك بعد نزح وسحب تجمعات المياه في مدينة أبها جراء الأمطار التي هطلت خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للنظافة بأمانة عسير المهندس محمد سبران أن الفرق الميدانية تمكنت من معالجة وإعادة الحركة لطبيعتها في مواقع مختلفة من مدينة أبها، وذلك في وقت قياسي عقب هطول الأمطار الغزيرة، وتمثلت تلك الجهود بنزح وسحب نحو 1621 متر مكعب من المياه في مواقع مختلفة غير مخدومة بشبكة تصريف مياه الأمطار، إضافة إلى أعمال تنظيف مكثفة لإزالة الأتربة والمخلفات، مشيراً إلى أن فرق الطوارئ وإداراتها المختصة بالأمانة باشرت تنفيذ خطة الأمطار المعتمدة التي تضمنت توزيع 90 من القوى العاملة ما بين مشرفين وفنيين وسائقين مدعمين بالمعدات على تلك المواقع غير المخدومة بشبكات تصريف مياه الأمطار، علاوة على متابعة الحالة المطرية لتنفيذ الخطط المعدة مسبقاً واستنفار الجهود في المواقع المستهدفة لمعالجة تجمعات مياه الأمطار وتطبيق خطة العمل المعدة لذلك، مؤكداً أن غرفة العمليات تعمل على مدار الساعة للوقوف على أي مستجدات ومتابعة البلاغات وملاحظات المواطنين الواردة بشأن الحالة المطرية. وناشد المواطنين والمقيمين في حال وجود أي ملاحظات التواصل عبر الرقم الموحد للبلاغات 940.