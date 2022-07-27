أعلنت وزارة الصحة اليوم (الأربعاء)، تسجيل 323 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما رصدت تعافي 574 حالة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في السعودية 808742 حالة، من بينها 6083 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 143 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 793416 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9243 حالة.

ونصحت «الصحة» الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فايروس كورونا.