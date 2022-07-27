اعتمدت وزارة التعليم عدداً من التغييرات والتعديلات على إسنادات الإشراف لعدد من المواد الدراسية، وذلك بدءاً من العام الدراسي القادم.وأوضحت الوزارة، أن هذه التعديلات جاءت من أجل تحديد مرجعية محددة للميدان التربوي في ما يتعلق بإسناد الإشراف على المواد الدراسية ولضمان تقديم أفضل متابعة ودعم إشرافي لمعلمي ومعلمات تلك المواد.ونص القرار الصادر على أن يسند الإشراف الفني لمادة التربية البدنية لدى البنات إلى مشرفات التربية الأسرية في مراحل التعليم كافة، في حين يسند الإشراف الفني على مادة المهارات الحياتية والأسرية لدى البنين في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة إلى مشرفي الدراسات الاجتماعية، فيما يتم إسناد الإشراف الفني على مادة التفكير الناقد في المرحلتين المتوسطة والثانوية لدى البنين والبنات إلى مشرفي ومشرفات علم النفس وعلم الاجتماع.كما نص القرار، على أنه في حال اكتمال النصاب الإشرافي لدى المشرفين والمشرفات الذين جرى التعديل على إسنادهم الإشرافي وفق ما سبق، فإنه يتم الإسناد الإشرافي لتلك المواد حسب الوفر في مصفوفة التخصصات الواردة في دليل الاستثمار الأمثل لشاغلي الوظائف التعليمية.