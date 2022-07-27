أكد أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أن إعلان ولي العهد رئيس مجلس إدارة نيوم الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، تصاميم مدينة «ذا لاين»، يأتي تجسيداً للنظرة المستقبلية والطموح الكبير له، وحرصه على تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتعزيز جودة الحياة التي تتمحور حول الإنسان ورفاهيته، وتمثل نموذجاً عالمياً رائداً لمفهوم المجتمعات الحضارية مستقبلاً، ويحقق الاستدامة ومثالية العيش بالتناغم مع الطبيعة وتوفير بيئة صحية جاذبة. وأشار أمير تبوك إلى أن هذا المشروع التنموي المهم سيعزز من مكانة المملكة، ويجعلها رائدة في هذا المجال نحو اقتصاد متجدد ومتنوع يرتكز على تقنيات حديثة وفق معايير نوعية.وسأل أمير منطقة تبوك المولى عز وجل، أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، وأن يديم على البلاد العزة والرفعة في ظل القيادة.