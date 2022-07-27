أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أمس (الثلاثاء)، بعد وصوله اليونان، أن لدى المملكة علاقات تاريخية ووثيقة مع اليونان.وقال، خلال لقائه رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس: «سنساعد اليونان على إنشاء شبكة الربط الكهربائي، وسنبحث سبل التعاون في مجال مشروعات الهيدروجين الأخضر». وقال ولي العهد لرئيس الوزراء اليوناني: «وعدتك أنني لن آتي خالي اليدين عندما أزور اليونان، واليوم لدينا تعاون سيكون نقطة تحول للبلدين والمنطقة بأكملها».من جانبه، قال رئيس الوزراء اليوناني، إنه سيبحث تعزيز فرص التعاون والشراكة مع السعودية. ووصف زيارة ولي العهد إلى أثينا، بأنها فرصة لتعزيز العلاقات الثنائية.وأقام ميتسوتاكيس مراسم استقبال رسمية لضيفه السعودي لدى وصوله قصر مكسيموس، وعقد القائدان اجتماعاً ثنائياً في مقر رئاسة الوزراء.