نفذت لجنة الفعاليات بالجمعية السعودية لهواة اللاسلكي فعالية تعتبر ضمن الاهم عالمياً على مستوى هواة اللاسلكي ولأول مرة، بمناسبة مهرجان ولي العهد للهجن 2022، من خلال التعريف بالمهرجان عبر ترددات هواة اللاسلكي والاقمار الصناعية الخاصة بالهواة ونشر هذا المهرجان على المستوى المحلي والاقليمي والدولي، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للهجن، إذ تم استخراج اشارة النداء HZ1CPCF من قِبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وأوضحت الجمعية لـ«عكاظ» أنه بمتابعة رئيس مجلس الادارة الأمير بدر بن فهد الفيصل آل سعود، يقوم أعضاء لجنة الفعاليات بالجمعية برئاسة الامين العام عبدالرحمن غلاب الشهراني، بالاتصال بنظرائهم من الهواة حول العالم، ومشاركتهم التعريف بمهرجان ولي العهد للهجن ومهرجان الابل في المملكة العربية السعودية، من خلال إيجاد منصة جديدة غير منصات التواصل الاجتماعي، وهي الاتصال اللاسلكي الذي له محبون كثر على مستوى العالم، فتم التواصل معهم، وتفاعلت الدول هوائياً عبر التردد مع تلك المبادرة بإشارات صوتية ورقمية وعبر اشارات التليغراف (المورس).

يذكر أن مهرجان ولي العهد للهجن 2022 انطلق في 23 يوليو على ميدان الطائف للهجن، على مدى 44 يوماً من التنافس بين المشاركين من دول مختلفة خليجية وعالمية.

ويأتي السباق على عدة فئات في مرحلته التمهيدية، وهي فئة المفاريد والحقايق واللقايا والجذاع والثنايا والحيل والزمول وشوط الماراثون، وتأتي المرحلة النهائية في أشواطها على الفئات: الحقايق واللقايا والجذاع والثنايا والحيل والزمول وشوط رموز الحيل والزمول، وتشكل هذه الأشواط في مجموعها ما يقارب 591 شوطاً موزعة على أيام السباق.

من جانب آخر، تعد الجوائز المرصودة للمهرجان الأكبر في قيمتها على مستوى الرياضات في المملكة، بأكثر من 56 مليون ريال، من ضمنها جائزة سيف ولي العهد البالغة مليون ريال، فيما اختلفت مسافات الأشواط التي تراوح ما بين 2 و6 كيلومترات.

يذكر أن المهرجان يقام على أعرق ميادين الهجن في المملكة، وافتتح عام 1406هـ، ويعدّ وجهة رئيسية لملاك وعشاق الهجن وحاضنًا للموروث الأصيل، وذا أثر إيجابي كبير على الجانبين الاقتصادي والسياحي، وسيرفع المهرجان من مستوى السياحة في المنطقة نظير كثافة الحضور المتوقعة.