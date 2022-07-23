تواصل وزارة الحج والعمرة عمليات تفويج ضيوف الرحمن من مكة المكرمة والمدينة المنورة وصولاً إلى المنافذ البرية والمطارات الجوية والموانئ البحرية، وتجاوز إجمالي أعداد الحجاج المغادرين 402.787 حاجا من جميع الجنسيات.

وأوضحت الإحصائيات الرسمية أن المطارات الجوية «مطار الملك عبدالعزيز بجدة» و«مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة» قد سجلا مغادرة 365.457 حاجًا، وتابعت الباصات المخصصة لنقل الحجاج المغادرين براً إيصال أكثر من 31.629 حاجاً إلى بلادهم، فيما سجل ميناء جدة الإسلامي مغادرة 5701 حاج.

وتقوم إدارة نقل وتفويج الحجاج في وزارة الحج والعمرة بجهود كبيرة لتنظيم حركة وتنقلات ضيوف الرحمن منذ قدومهم حتى مغادرتهم، مروراً بالتفويج والنفرة والتصعيد من المشاعر المقدسة والمسجد الحرام، حتى توجههم للمطارات والمنافذ البرية والبحرية بالشراكة مع كافة الجهات ذات العلاقة وبمتابعة ميدانية مباشرة وتنسيق كامل بين القطاعات الأمنية والمدنية ذات العلاقة المشاركة في موسم الحج، بما يضمن انسيابية الحركة وإدارة الحشود، لتيسير رحلة الحاج وأدائه نسكه في طمأنينة وسكينة.