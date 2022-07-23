بأولى حفلات «ليالي الفنون الخالدة»، قدمت الشركة الرائدة في تنظيم الحفلات «بنش مارك» حفلا جمع كلا من الفنان المصري أحمد عفت والفنانة المصرية إيمان عبدالغني على مسرح «بنش مارك» في جدة، وأظهر الحفل تفاعل جمهور الطرب وفن الزمن الجميل مع صعود عفت على المسرح، إذ افتتح الحفل بأغنية «زي الهوى» للفنان الراحل عبدالحليم حافظ، وأتبعها بترحيب بالجمهور السعودي وكلمة شكر للهيئة العامة للترفيه والشركة المنظمة، وخص بالشكر رئيس مجلس الإدارة زكي حسنين، وأكمل بعدها فقرات الحفل بمجموعة من الأغاني المخلدة عبر الأجيال للفنان عبدالحليم حافظ.

وقال الفنان أحمد عفت: «في حفلي الأول بجدة كنت سعيدا جدا بغناء الجمهور وتفاعله واستقبالهم لي، واخترت أن أغني إلى مدرستي عبدالحليم حافظ الذي تعلمت منه أن أغني من قلبي ليصل إحساسي للجمهور، وتبقى الذكرى في أذهان الجمهور».

اعتلت في الوصلة الثانية المسرح الفنانة إيمان عبدالغني، إذ استقبلها الجمهور بحماس، وبدأت وغنت مجموعة منوعة من الأغاني الخالدة منها أغاني لكوكب الشرق والفنانة الراحلة وردة والفنانة ميادة الحناوي. وشكرت إيمان الجمهور على حضوره، وخصت بالشكر معالي المستشار تركي آل الشيخ، والشركة المنظمة على حسن الاستقبال والتنظيم.

وقالت إيمان في لقاء مع الإعلام: «لم أتوقع هذا الحضور في هذا الوقت من السنة، الذي نشهد فيه غالبا سفر العديد لقضاء الإجازة الصيفية، وبما أن اليوم يوافق ذكرى ميلاد الراحلة وردة اخترت أن أحتفل بهذا اليوم مع جمهور جدة بأجمل الأغاني التي قدمتها خلال مسيرتها الفنية، خصوصا أن وردة من أقرب فناني الزمن الجميل إلى قلبي».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة بنش مارك محمد زكي حسنين: «بعد نجاح حفلات موسم جدة 2022، نعود اليوم بدعم من الهيئة العامة للترفيه بعدد من حفلات تحمل عنوان «ليالي الفنون الخالدة»، والتي تسلط الضوء على أبرز أغاني فناني الزمن الجميل، إذ تتميز الأمسيات بأجوائها الكلاسيكية، نبدأها من جدة مع الفنانين أحمد عفت والفنانة إيمان عبدالغني، ويليها حفل الرياض للفنانين ياسر سليمان ومي فاروق على مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد رياض سيتي».