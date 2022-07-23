صادرت الفرق الرقابية التابعة لوكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدسة، خلال حملاتها الميدانية والتفتيشية، أكثر من 8.5 طن من اللحوم والمواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك بسبب سوء عرضها وتخزينها.

وأسفرت جولات الفرق الميدانية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة في نطاقاتها الإشرافية، عن إغلاق 41 منشأة متنوعة بين غذائية ومطابخ إعاشة ومطاعم، ومصادرة وإتلاف نحو 4.5 طن من اللحوم والدواجن مجهولة المصدر وتظهر عليها علامات التلف والفساد، إضافة إلى مصادرة أكثر من 4 أطنان من الخضروات والمواد الغذائية المتنوعة وغير الصالحة، وتم تطبيق لائحة الجزاءات النظامية.

وأسفرت الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق والأماكن العشوائية عن مصادرة أربعة أطنان من الأثاث المستعمل، ومخالفة 21 منشأة، تنوعت ما بين مطابخ ومسالخ عشوائية ومحلات غذائية ومستودعات، حيث جرى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين.