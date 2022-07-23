أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق السعودية كافة، وذلك للفترة من 1443/12/15 الموافق 2022/7/14 حتى 1443/12/21 الموافق 2022/7/20 ضبط 10,937 مخالفاً، منهم 6564 مخالفاً لنظام الإقامة، و2852 مخالفاً لنظام أمن الحدود، و1521 مخالفاً لنظام العمل.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 350 شخصاً، 30% منهم يمنيو الجنسية، و60% إثيوبيو الجنسية، و10% من جنسيات أخرى، كما تم ضبط 30 شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج السعودية بطريقة غير نظامية، فيما تم ضبط 9 متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وقد بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة 59,898 وافداً مخالفاً، منهم 56,458 رجلاً، و3440 امرأة، في حين تمت إحالة 47,947 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 3554 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 9875 مخالفاً.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للسعودية أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق السعودية.