تباشر لجنة الأحياء العشوائية بمحافظة جدة اليوم (السبت)، إشعار سكان المناطق العشوائية في حي «المنتزهات» تمهيداً لبدء أعمال الإزالة ضمن مجموع الأحياء المزالة والجاري إزالتها التي بلغت 28 حياً.

وأعلنت اللجنة، مواصلة أعمالها وفق الخطة التنفيذية والجدول الزمني المقرر لإزالة 32 حياً عشوائياً بالمحافظة، مبيّنة استمرار أعمال الإزالة في 8 أحياء وهي: بني مالك، الورود، مشرفة، الجامعة، الروابي، العزيزية، الرحاب، الربوة.

وأكدت اللجنة أنها ستستكمل أعمال الإشعارات وفصل الخدمات وصولاً لمرحلة الإزالة الكاملة للأحياء المتبقية وفقاً لخطتها التنفيذية المعدلة والمعلنة سابقاً وتشمل: المنتزهات، قويزة، العدل، الفضل، أم السلم، كيلو 14 الشمالي.