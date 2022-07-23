توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم (السبت)، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، وجازان، وعسير والباحة يمتد تأثيرها على الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

كما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية (صحراء الربع الخالي)، في حين يستمر تأثير ارتفاع درجات الحرارة العظمى على أجزاء من مناطق شرق ووسط المملكة والمدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 25-45 كيلومترا/ساعة على الجزءين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 18-35 كيلومترا/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزءين الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزءين الشمالي والأوسط، وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-30 كيلومترا/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.