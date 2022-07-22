أخلت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الطائف مرضى مركز صحي رنيه ظهر اليوم الجمعة، إثر اندلاع حريق محدود في إحدى الغرف جراء تماس كهربائي بأحد أجهزة التكييف.

وأوضحت «صحة الطائف» أنه جرى قطع التيار الكهربائي من قِبل المدير المناوب ومن ثم تواصل مع غرفة العمليات والتي تواصلت بدورها مع الدفاع المدني.

وأشارت مديرية الشؤون الصحية، إلى أن فرق الدفاع المدني باشرت الحادث، فيما تولت فرق الصيانة التابعة لها الوقوف على المبنى والبدء في عملية الصيانة.

وأكدت المديرية أنه سيتم استقبال المستفيدين من خدمات المركز بمستشفى رنيه العام إلى حين الانتهاء من أعمال الصيانة.