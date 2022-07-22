استقبل رئيس جمهورية كينيا أوهورو كينياتا في القصر الرئاسي بالعاصمة نيروبي أمس النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، يرافقه سفير المملكة لدى كينيا خالد بن عبدالله السلمان، والنائب العام الكيني نور الدين حاج، والوفد المرافق له.

ورحب الرئيس الكيني بالنائب العام والوفد المرافق، مؤكداً أن كينيا تربطها علاقة ودية بالمملكة العربية السعودية، والتي يتطلع إلى تطويرها في العديد من المجالات، بما يخدم تطلعات البلدين الصديقين، لاسيما المجالات الاقتصادية والثقافية والسياسية وغيرها.

وأكد المعجب عمق العلاقة التي تربط البلدين، متطلعاً لتطويرها على كافة الأصعدة ذات الاهتمام المشترك، ومنها العمل القضائي الجزائي.

حضر اللقاء من جمهورية كينيا وزير المالية ووزير الداخلية ووزير الخارجية ورئيس الاستخبارات والمدعي العام والمفتش العام في الشرطة.

يذكر أن المعجب التقى أمس الأول نظيره الكيني نور الدين حاج، وتم توقيع اتفاقية ثنائية في مجال التحقيق والادعاء العام بين جهازي النيابة العامة في البلدين الصديقين.