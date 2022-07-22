الإجازة والمناسبات تنعش أسواق النباتات العطرية في جازان.

شهدت أسواق جازان الشعبية إقبالا على شراء كميات كبيرة من الفل والنباتات العطرية لاستعمالها في مناسبات الأعراس وحفلات الزواج كالخطوبة وعقد القران وغيرهما.

وقال العديد من مرتادي أسواق النباتات العطرية إن الأسعار شهدت ارتفاعا ملحوظا وخصوصا أسعار الفل البلدي والكاذي والبعيثران.

وأكد رئيس مجلس جمعية الفل والنباتات العطرية بمنطقة جازان محمد عبدالله حوباني أن الإقبال على تلك النباتات أسهم في رفع الأسعار حيث يتراوح سعر كيلو الفل البلدي ما بين 90 - 130 ريالا، والفعوة أو عقد الفل المميز بـ140 ريالا، والوسط بـ100 ريال، بينما سعر الصغير ما بين 60 - 90 ريالاً.

وأضاف أن منطقة جازان تشتهر بزراعة كثير من النباتات العطرية ذات الرائحة الجميلة من الفل والكاذي والخطور والنرجس والوزاب والبعيثران والشيح التي تنتشر زراعتها في عدد من المحافظات وشكلت إلى جوار الفل موروثًا شعبيًا واجتماعيًا لدى المجتمع في جازان يحرص الجميع على استعماله في المناسبات الاجتماعية.