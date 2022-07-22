دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، شاغلي الوظائف التعليمية من معلمي 13 مدرسة ابتدائية ومدرسة متوسطة واحدة تم إغلاقها أو ضمها أو تطبيق برامج الطفولة المبكرة فيها، إلى ضرورة الدخول عبر حساباتهم في نظام «نور» خلال الفترة من 1443/12/25 حتى 1444/1/2، وتسجيل رغبات النقل الداخلي، وترتيب شرائح القطاع.

وشددت إدارة تعليم مكة على أن النظام سيدرج شرائح القطاع إلكترونياً وفق إعداد النظام للمصلحة التعليمية في حال لم يقم المعلم بتسجيل وترتيب الشرائح، وسيشمل القرار مدارس: الأمير سلطان الابتدائية، وعبدالله بن رواحة الابتدائية، وحنظلة بن عامر الابتدائية، والسعدية الابتدائية، وخارجة بن زيد الابتدائية، وأبي بكر الصديق الابتدائية، وعبيدة بن الحارث الابتدائية، ونهاوند الابتدائية، ويحيى بن معين الابتدائية، وحذيفة بن اليمان الابتدائية، والهدى الابتدائية، والشجرة الابتدائية، وإهالة المتوسطة.