بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للسيسي، ولحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

وأشاد الملك سلمان بالعلاقات المميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين، والتي يحرص الجميع على تنميتها في المجالات كافة.

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للسيسي، ولحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.