​أحبطت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك محاولة لتهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون بلغت 14,976,000 حبة، وذلك بعد العثور عليها مُخبأة في إرسالية وردت إلى عبر منفذ ميناء جدة الإسلامي.

وأوضحت الهيئة أنه وصلت إرسالية إلى السعودية عبارة عن «آلة لصناعة الكُتل الخرسانية» قادمة عبر ميناء جدة الإسلامي، وفي أثناء إجراء عملية الكشف والمعاينة على الإرسالية، عُثِر على تلك الكمية من الحبوب مُخبأة في تجويف الآلة بطريقة فنية.

وأوضحت الهيئة أنه وبعد التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وذلك لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات، تم القبض على مستقبل الممنوعات داخل السعودية، وهو شخص واحد.

وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات السعودية وصادراتها، وتقف بالمرصاد أمام محاولات المهربين، ومكافحة التهريب بجميع أشكاله وطُرقه، وذلك تحقيقاً لإحدى أبرز مهماتها الممثلة في أمن وحماية المجتمع من هذه الآفات وغيرها.

ودعت الهيئة في الوقت ذاته المواطنين والمقيمين إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، وذلك من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني (1910@zatca.gov.sa)، أو الرقم الدولي (00966114208417)، حيث تستقبل الهيئة من خلال هذه القنوات البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.









