أكدت المديرية العامة للجوازات للمقيمين، أن انتهاء صلاحية جواز سفر أحد أفراد الأسرة لا يمنع من تجديد «هوية مقيم» الخاصة بـ«رب الأسرة».

وشددت «الجوازات» على أنه يتم فرض غرامة تأخير تجديد هوية مقيم بعد 3 أيام من انتهاء صلاحية سريانها، علماً أن غرامة تأخير تجديد هوية مقيم 500 ريال للمرة الأولى، و1000 ريال في حالة التكرار.

كما أفادت الجوازات بأنه يمكن لرب الأسرة في حال وجوده داخل السعودية تجديد هوية مقيم في حال وجود أحد التابعين أو المرافقين في الخارج، علما أنه يتم تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة إلكترونيا بعد سداد الرسوم عبر خدمة «سداد» من خلال منصة «أبشر».