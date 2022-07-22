دشن نائب وزير الصحة للتخطيط والتطوير المهندس عبد العزيز الرميح، مشروع التحول من تطبيق المحاسبة المبنية على الأساس النقدي إلى المحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق، وذلك في مقر الوزارة بالمدينة الرقمية.ويأتي الإطلاق الفعلي للمشروع بعد نجاح المرحلة التجريبية، التي جرى العمل عليها بعد صدور الأمر السامي الكريم القاضي بالموافقة على مشروع تحول جميع الجهات الحكومية من تطبيق الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق المحاسبي.وتُعد «الصحة» من أولى الجهات الحكومية التي بدأت بالعمل في المشروع الذي يرتكز على العمل وفق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام وبناء المركز المالي للدولة تحقيقاً لإحدى ركائز رؤية 2030 المعنية بتحسين جودة الحسابات المالية وتعزيز الشفافية ضمن برنامج تحسين نظام المحاسبة الحكومية ومعايير التدقيق المحاسبي.من جهة ثانية، نفذت وزارة الصحة 300703 زيارات رقابية ميدانية خلال النصف الأول من العام الجاري، للتأكد من تطبيق إجراءات مكافحة العدوى في المؤسسات الصحية استمراراً لجهودها في الوقاية من فايروس كورونا والحد من انتشاره.وأصدرت الصحة 6626 عقوبة موجهة للمؤسسات الصحية، منها (729) رصدت على فئة المستشفيات، و(2310) على المجمعات الطبية، و(2754) على الصيدليات، و(833) على المؤسسات الصحية الأخرى.ونفّذت الوزارة (74) قرار إغلاق بحق المؤسسات الصحية حتى تُصحح المخالفات، وشملت (4) مستشفيات، و(43) مجمعاً طبياً، و(5) صيدليات، و(22) مؤسسة صحية أخرى، فيما تم تنفيذ (1273) قرار عقوبة صادراً بحق الممارسين الصحيين، كما بلغ عدد مخالفات الإجراءات الاحترازية (29914) مخالفة، منها (2961) للأفراد، و(26953) للمؤسسات الصحية.