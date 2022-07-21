زار غرفة جدة، سفير جمهورية أذربيجان السيد شاهين عبداللاييف، وكان في استقباله رئيس مجلس السياحة والثقافة بغرفة جدة الأمير عبدالله بن سعود بن محمد وعدد من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء المجالس القطاعية، وتم خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.تناول اللقاء تكثيف الزيارات السياحية والتجارية والحملات التسويقية والثقافية بين البلدين، والعمل على تنظيم رحلات تعريفية لأصحاب الأعمال السعوديين، وتم الاتفاق على تشكيل فريق عمل من مجلس السياحة والثقافة لدراسة الفرص السياحية والثقافية التي تخدم مصالح البلدين.