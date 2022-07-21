«اعتدال» و«تليغرام» يزيلان 1.203.966 منتجاً متطرفاً خلال 35 يوماً

استمرارًا لتعزيز التعاون المشترك بين المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) و«تليغرام» في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، تمت إزالة أكثر من 1.203.966 محتوى متطرفا على منصة «تليغرام» خلال الفترة من 8 يونيو إلى 12 يوليو لعام 2022، ليصل بذلك إجمالي عدد المحتويات المتطرفة التي تمت إزالتها إلى 1.876.938 محتوى منذ بداية التعاون المشترك في فبراير 2022.

ويواصل فريق عمل من «اعتدال» و«تليغرام» جهودهما المشتركة في التعاون والتنسيق وفق الشروط والأحكام الخاصة بالمنصة، لإزالة المنتجات المتطرفة المنشورة باللغة العربية التي تتضمن ملفات وسائط بأشكال مختلفة (PDF) ومقاطع فيديو وتسجيلات صوتية، وذلك في سياق التعاون على حماية رواد المنصة من مخاطرها وتأثيراتها الأيديولوجية ومحاولات استغلال المنصة في تداول تلك المنتجات.

يذكر أن المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) و«تليغرام» كانا قد أعلنا في 21 فبراير 2022 الاتفاق على تعزيز التعاون المشترك وتوسيع التنسيق في ما بينهما حيال الوقاية ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف (PCVE).