أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اتصالاً هاتفياً اليوم (الخميس) بوزير خارجية جمهورية لاوس الديموقراطية الشعبية سالومشاي كوماثيت.

وجرى خلال الاتصال بحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات بين المملكة ولاوس، وتوطيد التنسيق الثنائي في المجالات كافة، كما تبادل الجانبان وجهات النظر حيال مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والجهود المبذولة بشأنها.

كما أجرى وزير الخارجية اتصالاً هاتفياً اليوم بوزير خارجية جمهورية ليتوانيا غابريليوس لاندسبيرغ.

وجرى خلال الاتصال بحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات بين المملكة وليتوانيا، وتوطيد التنسيق الثنائي في المجالات كافة، كما تبادل الجانبان وجهات النظر حيال مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والجهود المبذولة بشأنها.