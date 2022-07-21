وقع النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، مع نظيره الكيني نور الدين حاج، اليوم (الخميس) في العاصمة الكينية نيبروبي، مذكرة تفاهم بين الجانبين في مجال التحقيق والادعاء العام، وبحثا عدداً من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وتتضمن مذكرة التفاهم تعزيز أواصر التعاون والتكامل بين الجانبين، وأهمية تطوير العمل المشترك بينهما، في القضايا ذات الصلة بمجال اختصاصهما، وبما يتفق مع القوانين والأنظمة والاتفاقيات الدولية النافذة لدى البلدين.

واتفق الطرفان على تبادل المعلومات والزيارات والخبرات في مجالات الاختصاص، وعقد مؤتمرات وندوات وجلسات عمل حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتعاون في البحوث والدراسات المتعلقة بعملهما، وتبادل الخبرات والتجارب في المجالات والمعلومات المرتبطة بعملهما.

وكان الشيخ المعجب قد وصل في وقت سابق أمس (الأربعاء) إلى جمهورية كينيا، يرافقه عدد من أعضاء النيابة العامة، بدعوة من النائب العام الكيني؛ لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين جهازي النيابة العامة في البلدين الصديقين.