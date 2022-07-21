وافق مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير ⁧خالد الفيصل، على تشكيل أول مجلس أمناء لجائزة الأمير خالد الفيصل للغة القرآن الكريم.ويرأس مجلس أمناء الجائزة في تشكيله الأول أمير منطقة مكة المكرمة، وصدرت الموافقة على تعيين رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي مشرفاً عاماً على الجائزة، الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني أميناً عاماً للجائزة، والمدير التنفيذي لوقف لغة القرآن الدكتور عبدالرحمن رجا الله السلمي نائباً للمشرف العام على الجائزة، وضمت عضوية مجلس الأمناء كلاً من الدكتور عدنان بن سالم الحميدان، ورئيس جامعة أم القرى الدكتور معدي بن محمد آل مذهب، رئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف بن عبده عسيري، رئيس مجلس إدارة غرفة جدة محمد بن يوسف الناغي، ورئيس جامعة الأعمال والتكنولوجيا الدكتور عبدالله صادق دحلان، رئيسة جامعة عفت الدكتورة هيفاء بنت جمل الليل، ومدير تعليم منطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي، ووكيلة جامعة الملك عبدالعزيز لشطر الطالبات الدكتورة هناء بنت عبدالله النعيم، وعميدة كلية الآداب بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة نوال بنت إبراهيم الحلوة، وناظر أوقاف أحمد محمد بغلف عبدالرحمن بن أحمد بغلف.ويهدف المجلس إلى رسم إستراتيجيات الجائزة وتحديد محاورها السنوية وتفعيل دورها في القطاعات والمؤسسات الحكومية والخاصة.وأوضح الدكتور عبدالرحمن السلمي، بأن الجائزة مستمرة في تلقي المشاركات في فروعها الأربعة؛ المبادرات المؤسسية، ومبادرات الأفراد، ومبادرات القطاع الخاص، ومبادرات القطاع غير الربحي، وتأتي الجائزة في نسختها الأولى تحت عنوان «اللغة العربية وريادة الأعمال» في أربعة مسارات؛ الريادة العلمية، والريادة التقنية، والريادة المجتمعية، والشخصية اللغوية الريادية.