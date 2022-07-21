أعلنت وزارة السياحة استقبال مدرسة les Roches الدولية لإدارة الفنادق في ماربيا بإسبانيا، الدفعة الأولى من المبتعثين المسجلين في برنامج رواد السياحة الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع عدد من معاهد التدريب العالمية لسد حاجات سوق العمل، وتطوير العقلية الاحترافية للعاملين في القطاع السياحي بالمملكة.وأوضح المدير العام للإدارة العامة لدعم المبتكرين ورواد الأعمال بوزارة السياحة المهندس أنس الشاعر أن برامج التأهيل والتدريب، التي أطلقتها الوزارة أخيراً، تشهد إقبالاً ملحوظاً من قبل الكوادر السعودية الراغبة في صقل مهارتها وتطوير معارفها في مجالات السياحة المختلفة، مشيراً إلى أن الفرصة ما زالت متاحة للتسجيل في عددٍ من البرامج، والتي في مقدمتها برنامج رواد السياحة، وغيرها من البرامج، مؤكداً السعي من خلال حزمة البرامج الحالية إلى تطوير الكفاءات الوطنية في قطاعات الإيواء السياحي، والأغذية والمشروبات، والسياحة والسفر في المملكة، وقال: «أدعو الراغبين في الاستفادة من البرامج إلى المسارعة بالتسجيل، علماً أن جميع البرامج معتمدة دولياً من أبرز جهات التعليم والتدريب». وأضاف: «تُساهم برامج التدريب مباشرة في صقل مهارات المستفيدين، وتزويدهم بالمعارف والأدوات للتطور الوظيفي وتعزيز فرص الباحثين منهم عن عمل للحصول على فرص وظيفية تتلاءم مع قدراتهم للإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة، لاسيما فيما يتعلق بإستراتيجية وزارة السياحة بشكلٍ عام، وإستراتيجية تنمية القدرات البشرية السياحية في القطاع السياحي على وجه الخصوص».