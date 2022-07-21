تعلن وزارة التعليم (الأحد) القادم حركة النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية من المعلمين والمعلمات للعام الدراسي القادم.وأتاحت الوزارة تقديم الاعتراض على نتائج الحركة إلكترونياً لمدة ثلاثة أيام (الأحد، الإثنين، الثلاثاء) القادمة، ممن لديهم مبررات يعتقد أنها أثرت على إجراءات النقل أو المفاضلة بين المتقدمين على أن تعتمد النتيجة النهائية من قبل الوزارة (الأربعاء) ما بعد القادم.من جهة ثانية، تستقبل إدارات التعليم، اعتباراً من (الأحد) القادم طلبات النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات، وذلك عبر نظام «فارس» الإلكتروني. وستتاح للراغبين في النقل تحديد القطاعات والمدارس، وفقاً للاحتياج الذي حددته إدارات شؤون المعلمين بالإدارات التعليمية؛ لضمان البداية الجادة للعام الدراسي الجديد، الذي سينطلق في الأول من شهر صفر عام 1444، على أن تكون مباشرة جميع المنقولين في الحركتين الخارجية والداخلية مع عودة المعلمين والمعلمات في الأول من شهر صفر.