أسفرت المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها عن ضبط 297 كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر بحوزة مقيمَيْن من الجنسية اليمنية بمحافظة جدة.صرح بذلك المتحدث باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، مبيناً أن المخدرات المضبوطة وجدت مخبأة داخل إطارات شاحنة، وتم إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهما.