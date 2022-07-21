طالب مجلس الشورى، وزارة التعليم، بإعادة النظر في تطبيق نظام المسارات والفصول الأكاديمية الثلاثة (الجامعات والكليات). ودعا المجلس إلى تقييم النظام الثلثي في المدارس والتراجع عنه إن لزم الأمر، وذلك خلال جلسته العادية التاسعة والأربعين للسنة الثانية من الدورة الثامنة المنعقدة عبر الاتصال المرئي، برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ.وأوصى المجلس بإعادة تقييم استهلاك الطاقة محلياً، بما يتناغم مع رؤية المملكة، وتوجهات العالم، نحو إحلال الطاقة النظيفة وتحجيم التلوث.ودعا المجلس إلى تحفيز ترشيد الاستهلاك لموارد الطاقة الحالية، والإفادة من مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة، لتلبية الطلب المتزايد، وإشراك الوقود الأكثر نظافة، لتعزيز الحاجات الاقتصادية وحماية الصحة والبيئة. وأصدر قراراً بشأن التقرير السنوي لوزارة الطاقة للعام المالي 1442/‏ 1443هـ. وطالب وزارة الطاقة بدراسة أسباب تسرب القدرات البشرية، وإيجاد الحلول الناجعة، ووضع المحفزات المناسبة لتحقيق الاستقرار الوظيفي؛ لضمان استمرارية القوى العاملة لديها، ومراجعة أسباب التفاوت الكبيرة في نسب الإنجاز للمبادرات المعتمدة؛ بحيث تواكب الأهداف المأمولة وفق الجداول الزمنية المحددة.وأصدر المجلس قراراً بشأن التقرير السنوي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية للعام المالي 1442/‏1443هـ. وحث المجلس وزارة الصناعة على الاستحواذ على الصناعات المتعثرة في بلدانها بسبب الأزمات، وتوطينها من خلال شركات على قدر كبير من الكفاءة والقدرة ما يسهم في تعزيز الصناعات المحلية، وزيادة عدد مراكز التدريب المختصة بالقطاع الصناعي؛ والتعدين، وتعزيز التحول التقني للدخول للثورة الصناعية الرابعة. وطالب المجلس، المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- بإعداد مخططات تطويرية للمتنزهات الوطنية في مختلف مناطق المملكة، وطرحها للمستثمرين بهدف دعم الموارد الذاتية للمركز، والتنسيق مع المراكز البحثية لإيجاد خطط ومبادرات تهدف إلى إنماء الأنواع النباتية النادرة والمهددة بالانقراض.يذكر أن المجلس سيبدأ إجازته السنوية اعتباراً من اليوم (الخميس) إلى مطلع شهر سبتمبر القادم.التصدّي لمروجي الانحلال الأخلاقي .. ومواجهة الجهات المتطرفةكما أصدر مجلس الشورى، قراراً بشأن التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1442/‏ 1443هـ، ودعا المجلس وزارة الخارجية لدراسة آثار المساعدات الخارجية، وتقييم أدائها، ومدى تحقيقها الغايات المحددة سلفاً والمنسجمة مع مصالح المملكة وتوجهاتها، والتنسيق مع الجهات المختصة لتكثيف الجهود في المحافل الدولية للتصدي لكافة الجهات، والتيارات الداعية إلى نشر الانحلال الأخلاقي، وهدم القيم الأسرية، والعمل على تعزيز نشر القيم الإسلامية المعتدلة، وتكثيف جهود مواجهة التيارات المتطرفة، والاستفادة في تحقيق ذلك من الآليات المتاحة مثل المراكز الثقافية، والمؤسسات البحثية والتعليمية. وأصدر المجلس قراراً بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر للعام المالي 1442/ ‏1443هـ. وناشد المركز بدعم الميزانية التشغيلية لبرنامج تنمية المناطق الريفية الزراعية المستدامة (ريف) بما يتناسب مع أهدافه الإستراتيجية والمهمات المناطة به، والتنسيق مع الجهات المعنية لتشجيع ودعم إنشاء منافذ تسويق للمنتجات عن طريق أسواق المزارع في المناطق الجاذبة للمشترين، والسياح بالمدن، وتسريع إنشاء منافذ التسويق الإلكترونية، والعمل على إيضاح المعايير المستند عليها في تقديم الدعم لكافة القطاعات داخل البرنامج، وإعلانها للمستفيدين، بما يكفل تحسين جودة العمل، وإدراج قطاع تطوير وإنتاج وتصنيع وتسويق الخضروات ضمن القطاعات الرئيسية التي يدعمها البرنامج.