استقبل رئيس جمهورية كوريا يون سيوك يول، في المكتب الرئاسي بالعاصمة سيئول، أمس، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، الذي نقل خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين وولي العهد، لرئيس كوريا ولحكومة وشعب جمهورية كوريا الصديق، والتمنيات بدوام الاستقرار والتقدم، فيما حمله الرئيس الكوري تحياته وتقديره لخادم الحرمين، وولي العهد، ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها بما يحقق السلام والاستقرار.وعقد وزير الخارجية، مع نظيره الكوري بارك جين، جلسة مباحثات رسمية، جرى خلالها استعراض أوجه العلاقات بين المملكة وكوريا، وسبل تعزيزها وتطويرها في مجالات التعاون كافة، بالإضافة إلى مناقشة أبرز الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.