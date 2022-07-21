بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة، إلى الرئيس غوستافو فرانسيسكو بيترو أوريغو بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية كولومبيا.

وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية كولومبيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ببرقية تهنئة مماثلة للرئيس غوستافو فرانسيسكو، أعرب فيها عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية كولومبيا الصديق المزيد من التقدم والرقي.