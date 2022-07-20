عقد محافظ العارضة إبراهيم بن يحيى الألمعي اليوم اجتماعا بمدير عام هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بالمنطقة المهندس ظافر بن عايض الفهاد ومديري الدوائر الخدمية بالمحافظة لبحث ومناقشة برامج دعم مزارع البن، وسبل توفير المياه والمحفزات التي يمكن تقديمها للمزارعين بالمحافظة.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة المشاريع والمبادرات التي تشارك بها الهيئة خدمة لمزارعي المحافظة، والمحفزات التي يمكن تسهيلها لأبناء المزارعين، وإيجاد الحلول المناسبة من تأثر مزارعهم وتعرض كثير من شجر البن للجفاف ثم التلف نتيجة تأخر هطول الأمطار وتوقف مشروع سقيا المزارع.

وأكد الفهاد على اغتنام فرص التسهيلات والحوافز المجانية المقدمة للمزارعين، حيث إن الهيئة لن تتأخر عن تقديم الدعم والإرشاد للمزارعين، وما يحتاجه المزارع من مختلف الأصناف من شتلات البن وغيرها من المحاصيل ذات المردود الاقتصادي العالي كالبابايا والمانجو والصندل وغيرها، موضحا أن اهتمام ولاة الأمر كبير جدا بدعم المزارعين وسيجد المزارع المنتج للمحاصيل بيئة جاهزة لاستقبال منتجاتهم وتسويقها بما يعود عليهم بالفائدة ويشجعهم بتوسيع الزراعة.