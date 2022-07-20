أكد أمير منطقة جازان بالنيابة المشرف على المكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز، أن منطقة جازان تتميز بميز نسبية في مختلف المجالات السياحية والاقتصادية والاستثمارية والزراعية وغيرها؛ لتستدعي أهمية المواءمة الكاملة للحفاظ عليها ولرفع جودة الحياة وتعزيز أهداف التنمية المستدامة، وترجمة رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة لتحقيق المستهدفات الرئيسة لرؤية المملكة 2030. جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الإشرافية على المكتب بقاعة الاجتماعات الرئيسة بالإمارة.

واطلع أمير منطقة جازان بالنيابة على مشروع إستراتيجية المنطقة والخطة الشاملة لتطويرها وفق رؤى وأهداف ومؤشرات وُضِعت لتنفيذ المبادرات والمشاريع الإستراتيجية، بما يعظم الميز النسبية ويسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة.

ونوه الأمير محمد بن عبدالعزيز بالدعم الكبير الذي تحظى به المنطقة من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- من اهتمام بكل ما يحقق نهضة تنموية شاملة للمنطقة كغيرها من مناطق المملكة، وكل ما يسهم في تطوير مناطق الجذب السياحي والاهتمام بثقافتها وطبيعتها التي تجمع بين الأصالة والحداثة، وتسهم في دفع عجلة النمو الاجتماعي والاقتصادي.