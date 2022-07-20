بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، في وفاة الشيخة مثايل بنت علي بن عيسى بن سلمان آل خليفة - رحمها الله -.

وقال الملك: «علمنا بنبأ وفاة سمو الشيخة مثايل بنت علي بن عيسى بن سلمان آل خليفة ـ رحمها الله ـ وإننا إذ نبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيدة بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون».

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة. جاء فيها: «تلقيت نبأ وفاة سمو الشيخة مثايل بنت علي بن عيسى بن سلمان آل خليفة ـ رحمها الله ـ وأبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيدة أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب».