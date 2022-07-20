أكّد وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم استمرار المملكة في مواصلة العمل الوثيق مع المجتمع الدولي؛ لتحقيق الأهداف العالمية المشتركة، حيث أنشأت مؤخرًا اللجنة التوجيهية للتنمية المستدامة، بعضوية 18 جهة حكومية؛ للإشراف على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة؛ تماشياً مع رؤية المملكة 2030.

جاء ذلك خلال كلمة المملكة في «المنتدى السياسي الرفيع المستوى»، الذي تنظّمه الأمم المتحدة سنويًا، مُمَثّلة بمجلسها الاقتصادي الاجتماعي؛ لمتابعة تقدم دول العالم في تحقيق أجندة التنمية المستدامة وأهدافها الـ17.

وأبان وزير الاقتصاد والتخطيط أن المملكة وقّعت في شهر يونيو الماضي على «إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة 2022 - 2026»؛ لتوطيد شراكتها مع الأمم المتحددة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح أنّ المملكة تدرك أنّ إمكانات الكوادر المهنية المستقبلية لدينا هائلة، وهم طاقتنا المستقبلية، لذا عملت على فتح مسارات تعليمية جديدة ومبتكرة لضمان جودة التعليم واستمراريته في كل أنحاء المملكة، وأنّ الإنفاق الحكومي على التعليم بلغ 19% من إجمالي الإنفاق لعام 2022م، وهي نسبة تُعَد الأعلى بين جميع دول مجلس التعاون الخليجي.

وأشار الإبراهيم إلى أنّ المملكة استهدفت زيادة مشاركة المرأة العاملة في سوق العمل إلى 30% بحلول عام 2030، إلا أنّها تجاوزت هذه النسبة حاليًا، مما يؤكد عزمها على تحقيق أهدافها، كما تطرق إلى مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر.